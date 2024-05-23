NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планет

Опубликовано 23 мая 2024, 21:47
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NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планетНа базе ИИ
NASA представила новую инфракрасную камеру с высоким разрешением, оснащенную легкими фильтрами, которая может проникать сквозь солнечные лучи, отраженные верхней атмосферой и поверхностью Земли, улучшая предупреждение о лесных пожарах и раскрывая молекулярный состав других планет.
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Инженеры из NASA считают, что эти камеры, использующие чувствительные датчики с высоким разрешением, могут применяться в различных областях науки благодаря своей компактной конструкции и низкой массе.
Эти новые инфракрасные камеры, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта, уже вызвали большой интерес у научного сообщества и привлекли инвестиции из различных программ NASA для дальнейшего расширения своих возможностей.
Эксперты надеются, что эти инфракрасные камеры помогут не только в изучении лесных пожаров и состава атмосферы, но и откроют новые горизонты в исследовании других планет.