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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 21:47
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NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планет

На базе ИИ
NASA представила новую инфракрасную камеру с высоким разрешением, оснащенную легкими фильтрами, которая может проникать сквозь солнечные лучи, отраженные верхней атмосферой и поверхностью Земли, улучшая предупреждение о лесных пожарах и раскрывая молекулярный состав других планет.
NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планет

© Ferra.ru

Инженеры из NASA считают, что эти камеры, использующие чувствительные датчики с высоким разрешением, могут применяться в различных областях науки благодаря своей компактной конструкции и низкой массе.

Эти новые инфракрасные камеры, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта, уже вызвали большой интерес у научного сообщества и привлекли инвестиции из различных программ NASA для дальнейшего расширения своих возможностей.

Эксперты надеются, что эти инфракрасные камеры помогут не только в изучении лесных пожаров и состава атмосферы, но и откроют новые горизонты в исследовании других планет.

NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планет
© NASA
Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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#NASA
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#планета
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