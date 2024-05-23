NASA создала новую инфракрасную камеру для исследования поверхностей планет

Инженеры из NASA считают, что эти камеры, использующие чувствительные датчики с высоким разрешением, могут применяться в различных областях науки благодаря своей компактной конструкции и низкой массе.

Эти новые инфракрасные камеры, разработанные на базе технологий искусственного интеллекта, уже вызвали большой интерес у научного сообщества и привлекли инвестиции из различных программ NASA для дальнейшего расширения своих возможностей.

Эксперты надеются, что эти инфракрасные камеры помогут не только в изучении лесных пожаров и состава атмосферы, но и откроют новые горизонты в исследовании других планет.