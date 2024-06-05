NASA создала новую технологию для картографирования океанских глубин

Инновация основана на принципе использования материалов с фазовыми переходами, которые обеспечивают генерацию энергии при изменении объема. Таким образом, роботы могут переходить от глубоких вод к поверхности, генерируя энергию, необходимую для своей работы.

Помимо картографирования океана, новая технология может применяться в прогнозировании погоды, обеспечении безопасности судоходства и защите морских млекопитающих. В будущем она может стать ключом к решению множества экологических и технических задач, связанных с мировым океаном.