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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:58
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NASA создала новую технологию для картографирования океанских глубин

С помощью роботов
Новое изобретение NASA может изменить представление о картографировании морских глубин. Роботы теперь смогут помочь раскрыть ценные ресурсы, защищая морские экосистемы. Технология, созданная в NASA Jet Propulsion Laboratory в Южной Калифорнии, позволяет подводным устройствам работать в открытом океане бесконечно, без вмешательства.
NASA создала новую технологию для картографирования океанских глубин

© Ferra.ru

Инновация основана на принципе использования материалов с фазовыми переходами, которые обеспечивают генерацию энергии при изменении объема. Таким образом, роботы могут переходить от глубоких вод к поверхности, генерируя энергию, необходимую для своей работы.

Помимо картографирования океана, новая технология может применяться в прогнозировании погоды, обеспечении безопасности судоходства и защите морских млекопитающих. В будущем она может стать ключом к решению множества экологических и технических задач, связанных с мировым океаном.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NASA
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#наука
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#разработка
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#робот