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Наука и технологии
Опубликовано 18 января 2024, 19:24
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NASA создало технологию для роботизированного строительства различных конструкций

Два робота возводят конструкцию из специальных деталей
NASA представило очередную технологию для колонизации Луны, а также любых планет, на которых получится реализовать столь амбициозные проекты. Агентство представило роботизированную систему для автоматического возведения различных конструкций.
NASA создало технологию для роботизированного строительства различных конструкций

© NASA / Dominic Hart

Новая технология NASA называется «Автоматизированные реконфигурируемые адаптивные для миссий цифровые системы сборки» (ARMDAS). Система состоит из двух роботов, собирающих конструкции из восьмигранных рам — вокселей. Шагающий робот переносит рамы, а второй, похожий на червя, — ползает, собирая вокселя в конструкцию.

Благодаря форме вокселей, их можно собирать практически под любым углом, что позволит создавать конструкции разной сложности. А делать воксели можно как из металла, так и из подручных материалов, которые можно добывать на обживаемых астрономических объектах.

Технология ARMDAS позволит создавать до 12 зданий за год. Например, конструкцию из 256 вокселей система возвела за 4,2 дня.

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