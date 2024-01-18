NASA создало технологию для роботизированного строительства различных конструкций

Новая технология NASA называется «Автоматизированные реконфигурируемые адаптивные для миссий цифровые системы сборки» (ARMDAS). Система состоит из двух роботов, собирающих конструкции из восьмигранных рам — вокселей. Шагающий робот переносит рамы, а второй, похожий на червя, — ползает, собирая вокселя в конструкцию.

Благодаря форме вокселей, их можно собирать практически под любым углом, что позволит создавать конструкции разной сложности. А делать воксели можно как из металла, так и из подручных материалов, которые можно добывать на обживаемых астрономических объектах.

Технология ARMDAS позволит создавать до 12 зданий за год. Например, конструкцию из 256 вокселей система возвела за 4,2 дня.