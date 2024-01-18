NASA создало технологию для роботизированного строительства различных конструкций

Опубликовано 18 января 2024, 19:24
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NASA создало технологию для роботизированного строительства различных конструкцийДва робота возводят конструкцию из специальных деталей
NASA представило очередную технологию для колонизации Луны, а также любых планет, на которых получится реализовать столь амбициозные проекты. Агентство представило роботизированную систему для автоматического возведения различных конструкций.
© NASA / Dominic Hart
Новая технология NASA называется «Автоматизированные реконфигурируемые адаптивные для миссий цифровые системы сборки» (ARMDAS). Система состоит из двух роботов, собирающих конструкции из восьмигранных рам — вокселей. Шагающий робот переносит рамы, а второй, похожий на червя, — ползает, собирая вокселя в конструкцию.
Благодаря форме вокселей, их можно собирать практически под любым углом, что позволит создавать конструкции разной сложности. А делать воксели можно как из металла, так и из подручных материалов, которые можно добывать на обживаемых астрономических объектах.
Технология ARMDAS позволит создавать до 12 зданий за год. Например, конструкцию из 256 вокселей система возвела за 4,2 дня.
Источник:NASA
Автор:Андрей Кадуков
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#Луна,
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