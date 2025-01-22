NASA создаст новые шины для марсоходов с памятью формы

Марсианская поверхность представляет собой суровое испытание для колес, так как много неровных участков. Именно поэтому для марсоходов важны сверхпрочные и адаптивные шины. Сплавы с памятью формы (SMA) обладают способностью восстанавливать свою форму после воздействия экстремальных нагрузок, что делает их идеальными для таких условий.

Д-р Санто Падула II, инженер-материаловед из NASA, рассказал, что сплавы с памятью формы применяются в NASA уже много лет, но использование их в шинах — это новинка. Идея появилась благодаря случайной встрече с механическим инженером Колином Кригером, который работал над улучшением существующих пружинных шин для марсоходов. Вместо традиционных металлических пружин, Падула предложил использовать никель-титановые сплавы SMA, которые обеспечивают большую гибкость и восстанавливаемость формы при сильных ударах.

В 2024 году NASA провела тестирование новых шин в Великобритании на Mars Yard, специально созданном для симуляции марсианского рельефа. Испытания показали хорошие результаты — шины показали хорошую стабильность, маневренность и способность преодолевать каменистую местность с минимальными повреждениями.