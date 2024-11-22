NASA создаст роботов-водолазов для исследования спутника Юпитера

Эти миниатюрные устройства, названные SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers), планируется использовать для анализа химического состава и температуры подледных вод, где может существовать жизнь.

Роботы будут доставлены к океану Европы при помощи криобота, способного плавить лёд.

Каждый робот размером с мобильный телефон сможет автономно перемещаться, исследуя огромные объёмы воды.

В недавних тестах в бассейне на базе JPL прототипы успешно выполняли маневры и самостоятельно корректировали маршрут, демонстрируя готовность к сложным условиям.

Устройство оснащено компактными сенсорами для измерения температуры, давления, кислотности и химического состава воды.

Команда также провела компьютерные симуляции, чтобы протестировать эффективность роботов в условиях, схожих с Европой. По замыслу, рой таких устройств сможет охватить до 86 000 кубических метров воды за одну миссию.