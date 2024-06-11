NASA создаст телескоп для поиска жизни на других планетах

Эта миссия направлена на обнаружение и изучение экзопланет, подобных Земле, которые вращаются вокруг звезд, похожих на Солнце. Телескоп сможет изучать их атмосферы, чтобы искать химические следы жизни, такие как кислород и метан.

Проект находится на ранних стадиях разработки и NASA уже выделила $17.5 млн трем компаниям для разработки необходимых технологий. Компании начнут работу в конце лета 2024 года.

Они будут работать над новыми оптическими системами, проектированием миссий и другими важными компонентами телескопа.

HWO будет оснащен высокоточным коронографом, который сможет блокировать свет звезды, и сверхстабильной оптической системой, что позволит телескопу фиксироваться на уровне атома.

Это поможет NASA получить четкие изображения и данные о потенциально обитаемых планетах.