NASA столкнулась с проблемами при выполнении миссии по возврату образцов с Марса

Председатель подкомитета Брайан Бабин отметил, что американский конгресс признает огромную ценность миссии MSR, но также обращает внимание на задержки и перерасходы, которые затрагивают другие научные программы агентства.

В настоящее время ведется пересмотр структуры миссии MSR, результаты которого будут представлены весной. Решение о снижении финансирования миссии было вызвано значительными различиями в бюджете между версиями законопроектов палаты представителей и сената.

Критики также отмечают, что миссия MSR стала последней в серии амбициозных научных миссий NASA, столкнувшихся с задержками и перерасходами. Например, ранее такие проблемы возникали с телескопом Джеймса Уэбба.