NASA столкнулось с серьёзной неисправностью корабля для миссии Artemis 2

Но после обнаруженных проблем NASA может перенести дату запуска миссии на неопределённый срок, поскольку выявленные технические дефекты влияют на безопасность экипажа. Речь идёт об аномалиях в теплозащитном экране Orion, в разделительных болтах и распределении энергии.

В отчёте агентства сказано также, что более 100 участков теплозащитного экрана корабля Orion, где термоматериал защищает космический аппарат от жары при входе в атмосферу, были изношены «не так, как ожидалось»: материал во время вхождения корабля в атмосферу Земли разрушился быстрее, чем рассчитывалось.