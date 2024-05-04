Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 мая 2024, 00:22
1 мин.

NASA столкнулось с серьёзной неисправностью корабля для миссии Artemis 2

Срок запуска может быть передвинут
Управление генеральных инспекторов NASA распространило по всем подразделениям агентства отчёт под названием «Готовность NASA к полёту корабля Artemis 2 на лунную орбиту». В отчёте указаны все проблемы, выявленные во время испытательного полёта корабля Orion лунной миссии Artemis 2, запланированной на конец 2025 года.
NASA столкнулось с серьёзной неисправностью корабля для миссии Artemis 2
© NASA

Но после обнаруженных проблем NASA может перенести дату запуска миссии на неопределённый срок, поскольку выявленные технические дефекты влияют на безопасность экипажа. Речь идёт об аномалиях в теплозащитном экране Orion, в разделительных болтах и распределении энергии.

В отчёте агентства сказано также, что более 100 участков теплозащитного экрана корабля Orion, где термоматериал защищает космический аппарат от жары при входе в атмосферу, были изношены «не так, как ожидалось»: материал во время вхождения корабля в атмосферу Земли разрушился быстрее, чем рассчитывалось.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#NASA
,
#космос
,
#ракета
,
#Луна