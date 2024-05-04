NASA столкнулось с серьёзной неисправностью корабля для миссии Artemis 2

Опубликовано 04 мая 2024, 00:22
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NASA столкнулось с серьёзной неисправностью корабля для миссии Artemis 2Срок запуска может быть передвинут
Управление генеральных инспекторов NASA распространило по всем подразделениям агентства отчёт под названием «Готовность NASA к полёту корабля Artemis 2 на лунную орбиту». В отчёте указаны все проблемы, выявленные во время испытательного полёта корабля Orion лунной миссии Artemis 2, запланированной на конец 2025 года.
Но после обнаруженных проблем NASA может перенести дату запуска миссии на неопределённый срок, поскольку выявленные технические дефекты влияют на безопасность экипажа. Речь идёт об аномалиях в теплозащитном экране Orion, в разделительных болтах и распределении энергии.
В отчёте агентства сказано также, что более 100 участков теплозащитного экрана корабля Orion, где термоматериал защищает космический аппарат от жары при входе в атмосферу, были изношены «не так, как ожидалось»: материал во время вхождения корабля в атмосферу Земли разрушился быстрее, чем рассчитывалось.