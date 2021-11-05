НАСА столкнёт космический корабль с астероидом

Космический корабль, о котором идёт речь, называется DART — Double Asteroid Redirection Test. Аппарат будет запущен в космос на ракете Falcon 9 23 ноября этого года в 22:20 по тихоокеанскому времени с базы Ванденберг в Калифорнии. Если запуск пройдёт успешно, DART столкнётся с астероидом Диморфос с 26 сентября по 1 октября 2022 года на расстоянии примерно 11 км от нашей планеты.

Данный астероид ничем не угрожает Земле, но столкновение с ним поможет понять, насколько изменится его орбита, период которой сейчас составляет 11 часов 55 минут. Если этот метод сработает, учёные предполагают использовать его, если к Земле направится действительно опасный для неё астероид.