NASA ускорит возвращение астронавтов Boeing Starliner с МКС

Опубликовано 12 февраля 2025, 13:301 мин.
NASA ускорит возвращение астронавтов Boeing Starliner с МКСДля этого изменили состав экипажа предстоящей миссии SpaceX
NASA приняло решение изменить состав экипажа предстоящей миссии SpaceX Crew-10, чтобы ускорить возвращение двух астронавтов, которые задержались на борту Международной космической станции (МКС) из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс отправились на МКС еще прошлым летом на борту Starliner, однако неисправности корабля не позволили им вернуться в запланированные сроки. Их возвращение теперь зависит от прибытия новой смены экипажа, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских астронавтов на станции.
Изначально запуск Crew-10 планировался на 25 марта, но теперь он состоится 12 марта. NASA также решило использовать в этой миссии не новый корабль Crew Dragon, а уже ранее летавший капсулу Endeavor, что ускорит процесс. Перед запуском специалисты проведут необходимые проверки ее готовности.