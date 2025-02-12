Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2025, 13:30
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NASA ускорит возвращение астронавтов Boeing Starliner с МКС

Для этого изменили состав экипажа предстоящей миссии SpaceX
NASA приняло решение изменить состав экипажа предстоящей миссии SpaceX Crew-10, чтобы ускорить возвращение двух астронавтов, которые задержались на борту Международной космической станции (МКС) из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.
NASA ускорит возвращение астронавтов Boeing Starliner с МКС
© Norbert Kowalczyk

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс отправились на МКС еще прошлым летом на борту Starliner, однако неисправности корабля не позволили им вернуться в запланированные сроки. Их возвращение теперь зависит от прибытия новой смены экипажа, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских астронавтов на станции.

Изначально запуск Crew-10 планировался на 25 марта, но теперь он состоится 12 марта. NASA также решило использовать в этой миссии не новый корабль Crew Dragon, а уже ранее летавший капсулу Endeavor, что ускорит процесс. Перед запуском специалисты проведут необходимые проверки ее готовности.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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