NASA ускорит возвращение астронавтов Boeing Starliner с МКС

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс отправились на МКС еще прошлым летом на борту Starliner, однако неисправности корабля не позволили им вернуться в запланированные сроки. Их возвращение теперь зависит от прибытия новой смены экипажа, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских астронавтов на станции.

Изначально запуск Crew-10 планировался на 25 марта, но теперь он состоится 12 марта. NASA также решило использовать в этой миссии не новый корабль Crew Dragon, а уже ранее летавший капсулу Endeavor, что ускорит процесс. Перед запуском специалисты проведут необходимые проверки ее готовности.