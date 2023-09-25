NASA успешно доставила образцы с астероида на Землю

Это стало завершением исторического проекта NASA OSIRIS-REx по возврату образцов астероида, ставшей первой американской миссией, вернувшей подобные частицы.

Капсула с образцами приземлилась на территории Утажского испытательного полигона и полигона Dugway в штате Юта. Посадка прошла успешно в 8:52 по местному времени, на три минуты раньше запланированного. Погодные условия в момент посадки были идеальными.

Миссия OSIRIS-REx была запущена 8 сентября 2016 года. За это время она прошла мимо Земли, добралась до астероида 101955 Bennu, собрала образцы и вернулась обратно на нашу планету.

После возвращения образцов на Землю, космический аппарат OSIRIS-REx начал новую миссию OSIRIS-APEX, целью которой является изучение астероида 99942 Apophis.

Напомним, что Bennu считается капсулой времени от начала нашей Солнечной системы. Его поверхность содержит углеродистый материал, ключевой элемент многих органических молекул, необходимых для жизни.

Процесс возвращения и извлечения капсулы был сложным, но благодаря опыту, полученному от японских миссий Hayabusa и Hayabusa2, команде OSIRIS-REx удалось успешно завершить начатое.