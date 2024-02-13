NASA успешно испытала новый более легкий и гибкий скафандр на микрогравитацию

Новинка, созданная компанией Collins Aerospace, прошла тесты в коммерческом микрогравитационном полете, что является значительным шагом к завершению его разработки и подготовке к «критическому обзору дизайна».

Этот скафандр отличается от предыдущих моделей уменьшенными весом и размерами, а также повышенной гибкостью, что позволяет астронавтам легче адаптироваться к различным условиям космической миссии.

Он также спроектирован таким образом, чтобы подходить широкому спектру типов телосложения, что является значительным прорывом по сравнению со стандартными скафандрами, основанными на устаревших дизайнах.

В ходе испытаний, скафандр подвергался «горкам» в полете, имитирующим условия невесомости, чтобы проверить, насколько эффективно астронавты могут передвигаться и выполнять задачи в такой среде.

Дальнейшие тесты включат испытания в вакуумной камере для оценки производительности скафандра в условиях космического вакуума, а также подводные тесты в лаборатории нейтральной плавучести NASA в Техасе, имитирующие микрогравитацию для тренировок по космическим прогулкам.