NASA успешно протестировало космический двигатель для полетов на Марс

Испытание полномасштабного RDRE продолжалось 251 секунду и было проведено инженерами в Хантсвилле, штат Алабама. Двигатель произвел более 5800 фунтов тяги, превысив требования для посадки на Луну или глубококосмического маневра.

Успешное испытание последовало вслед за предыдущим испытанием в 2022 году, где RDRE произвел более 4000 фунтов тяги почти на минуту.

Целью последнего испытания было определить, как масштабировать камеру сгорания для различных классов тяги, позволяя использовать ее в различных системах двигателей и максимизировать ее потенциал для широкого спектра миссий.

Напомним, что проект RDRE управляется и финансируется «Программой разработки новаторских технологий» в NASA.