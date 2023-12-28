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Наука и технологии
16:19, 28 декабря 2023
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NASA успешно протестировало космический двигатель для полетов на Марс

Впечатляющий результат

NASA заявила об успешном испытании ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, предназначенного для полетов на Марс.

Испытание полномасштабного RDRE продолжалось 251 секунду и было проведено инженерами в Хантсвилле, штат Алабама. Двигатель произвел более 5800 фунтов тяги, превысив требования для посадки на Луну или глубококосмического маневра.

Успешное испытание последовало вслед за предыдущим испытанием в 2022 году, где RDRE произвел более 4000 фунтов тяги почти на минуту.

Целью последнего испытания было определить, как масштабировать камеру сгорания для различных классов тяги, позволяя использовать ее в различных системах двигателей и максимизировать ее потенциал для широкого спектра миссий.

Напомним, что проект RDRE управляется и финансируется «Программой разработки новаторских технологий» в NASA.

Источник:CityLife
Автор:Булат Кармак
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