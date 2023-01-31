NASA успешно создало первое в истории хранилище образцов на другой планете

Место, известное как Три Форкс, теперь содержит 10 трубок, которые были заполнены образцами горных пород, собранными Perseverance менее чем за шесть недель. А для обеспечения безопасного извлечения и доставки образцов на Землю, NASA и Европейское космическое агентство тщательно спланировали маршрут миссии.

По одному образцу из каждой пары хранилось в хранилище Три Форкс, которое служит резервной копией на случай, если образцы не смогут быть доставлены марсоходом на посадочный модуль.

В случае подобного сценария, на поверхность Марса будет отправлена пара вертолётов, которые и заберут образцы.

Отметим, что несмотря на заметное достижение, мессия Perseverance продолжится. Представители NASA уже рассказали о том, что они с нетерпением ждут новых открытий, которые сделает ровер во время своего путешествия.