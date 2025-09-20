NASA успешно завершило испытания лазерной системы связи для дальнего космоса

Во время 65-го, завершающего, сеанса связи лазерный сигнал был отправлен с расстояния более 350 млн км, что соответствует дистанции до Марса. Проект реализуется Лабораторией реактивного движения NASA и показал свою надежность, превзойдя все технические ожидания.

Система DSOC объединяет оптический терминал на зонде с наземными установками, включая обсерваторию Table Mountain Facility и 200-дюймовый телескоп в обсерватории Паломар. Несмотря на такие препятствия, как погодные условия и лесные пожары, система обеспечила стабильное соединение в течение месяца после старта и передавала видео и данные с высоким разрешением на рекордные расстояния. За два года работы наземные станции получили около 13,6 терабайт информации.