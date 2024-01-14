NASA установит на Луне куполообразные устройства для точной посадки кораблей

В рамках инициативы Lunar Retroreflector Array (LRA), или «Лунная сеть ретрорефлекторов», специалисты предложили расставить на Луне ретрорефлекторы — куполообразные уголковые отражатели — устройства, которые состоят из 8 стеклянных призм. С помощью стёкол ретрорефлекторы будут отражать лучи лазерных высотомеров и оптических радаров на модулях и подсвечивать наиболее удачные посадочные точки.

Эти устройства не требуют подзарядки или солнечной энергии. Весит такой «купол» около 20 грамм.

Первая часть будущей сети ретрорефлекторов уже находится на Луне. Полусферы были доставлены на спутник Земли индийским посадочным модулем «Чандраян-3» в августе 2023 года.