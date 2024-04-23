NASA утвердило миссию на спутник Сатурна, несмотря на удвоение расходов

Агентство объявило, что миссия Dragonfly прошла проверку подтверждения. Dragonfly, атомный вертолет, который будет исследовать различные места на Титане для изучения его пригодности для жизни, переходит в масштабную разработку.

Затраты на миссию составят 3,35 миллиарда долларов, что вдвое превышает первоначальные ожидания. Причины увеличения стоимости включают в себя перепланировке из-за бюджетных ограничений, воздействие пандемии и проблемы с поставками.

Несмотря на вызовы в сфере затрат, агентство подтвердило свою поддержку миссии. Эти увеличения затрат, NASA в целом и его программами по изучению планет в частности, оказывают влияние на будущие программы. NASA отложило вызов на предложения для пятой миссии Новых горизонтов, а также предупредило о задержках на будущие миссии в рамках программы Discovery и малых космических миссий.