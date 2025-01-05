NASA утвердило стратегию постоянного присутствия человека на орбите

Опубликовано 05 января 2025, 01:301 мин.
NASA утвердило стратегию постоянного присутствия человека на орбитеЭто стратегия перехода от МКС к коммерческим космическим станциям
Заместитель администратора NASA Пэм Мелрой сообщила, что разработанная агентством «стратегия микрогравитации» на низкой околоземной орбите (НОО), известная как «непрерывное сердцебиение», получила широкую поддержку. В конце декабря NASA выпустило окончательную версию этой стратегии, которая включает постоянное пребывание людей на орбите при переходе от МКС к коммерческим космическим станциям.
© NASA / Aubrey Gemignani
Вариант «непрерывного сердцебиения» сравнили с альтернативным вариантом «непрерывных возможностей», который позволял бы иметь дополнительные паузы в присутствии экипажа на орбите. NASA «внимательно рассматривало оба варианта», но в итоге выбрало подход, основанный на «непрерывном сердцебиении».
Выбор был сделан на основе внутренних дискуссий, проведённых в течение последних двух месяцев после предварительной публикации стратегии: окончательный вариант был опубликован 16 декабря. Мелрой заявила, что она специально провоцировала обсуждения вопроса, чтобы услышать мнение других людей и создать объединение в агентстве по выбору стратегии.