NASA утвердило стратегию постоянного присутствия человека на орбите

Вариант «непрерывного сердцебиения» сравнили с альтернативным вариантом «непрерывных возможностей», который позволял бы иметь дополнительные паузы в присутствии экипажа на орбите. NASA «внимательно рассматривало оба варианта», но в итоге выбрало подход, основанный на «непрерывном сердцебиении».

Выбор был сделан на основе внутренних дискуссий, проведённых в течение последних двух месяцев после предварительной публикации стратегии: окончательный вариант был опубликован 16 декабря. Мелрой заявила, что она специально провоцировала обсуждения вопроса, чтобы услышать мнение других людей и создать объединение в агентстве по выбору стратегии.