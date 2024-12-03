NASA: в течение двух дней возле Земли пролетят два огромных астероида

Опубликовано 03 декабря 2024, 20:151 мин.
NASA: в течение двух дней возле Земли пролетят два огромных астероидаНо они не опасны
Американское издание Newsweek со ссылкой на сообщение Центра исследования околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA сообщило о пролёте возле Земли двух огромных потенциально опасных астероидов. Космические тела получили названия 2007 JX2 и 2020 XR.
Астероиды достигают в диаметре 396 и 365 м. При этом 2007 JX2 может иметь размеры от 300 до 670 м, а 2020 XR — от 290 до 650 м. Источник уточняет, что размеры астероидов сопоставимы с высотой небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг — 381 м, Всемирного торгового центра — 541 м и Эйфелевой башни — 323.
Сообщается, что астероиды 3 и 4 декабря пролетят мимо Земли на расстоянии 5,536 млн км — 2007 и 2,2 млн км — 2020 XR.
Классификация потенциально опасных присваивается, если пролетающие рядом с Землёй космические тела достигают в диаметре от 140 м и пролетают примерно в 7,4 млн км от Солнца. Тем не менее эти астероиды не опасны для Земли.