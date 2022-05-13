НАСА вместе с Epic Games создали виртуальную модель Марса для тренировок астронавтов

Виртуальная среда получила название XOSS MarsXR. Epic Games выпустила редактор, с помощью которого специалисты смогут создавать собственные сценарии и ассеты — компоненты, представляющие собой графику, звуковое сопровождение или скрипты. Ассеты прикрепляются к объектам и являются важной составляющей симулятора.

На данный момент создана предварительная версия, в которой реализованы циклы марсианских дня и ночи, марсоходы, гравитация и смена погоды; из техники — марсоходы. Также разработано приземление в кратер Езеро.

НАСА объявило конкурс по созданию игровых компонентов и сценариев. Принимаются любые сценарии — от строительства до непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в условиях Марса. Будет отобрано 20 вариантов, которые войдут в финальную версию симулятора.