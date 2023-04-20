NASA вместе с Японией начнут исследовать спутники Марса — Фобос и Деймос

Американская сторона подписала меморандум о взаимопонимании с JAXA 17 апреля 2023 года. В частности для того, чтобы не отставать от Европейского космического агентства, французского CNES и немецкого DLR, которые тоже сотрудничают с Японией. Проект включает мероприятия по геологической разведке, забору проб грунта с Фобоса и доставке их на Землю в 2029 году. К тому же одна из задач миссии — попытаться найти на Фобосе остатки погибших микроорганизмов с Марса, а затем совершить облёты другого спутника Красной планеты — Деймоса.

Миссия JAXA состоит из межпланетной станции с 11 научными приборами и небольшого ровера. Запуск ММХ назначен на 2024 год; планируется, что в 2025 аппараты уже достигнут Марса и начнут миссию. В 2028 году грунт, собранный на Фобосе, будет загружен в возвращаемую капсулу, которая вернётся на Земле в 2029 году.

В свою очередь, NASA уже выбрало десять американских специалистов, которые войдут в научную группу проекта и будут участвовать к анализе грунта с марсианского спутника, а также заниматься аппаратным обеспечением исследований.