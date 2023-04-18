NASA «воспроизвела» лунные условия в гигантском бассейне

Более 30 лет астронавты тренировались в этом гигантском бассейне, имитирующем невесомость. Теперь дно бассейна модернизируется, чтобы воссоздать условия лунной поверхности.

Компания V2X, работающая над трансформацией лаборатории, создаёт на дне бассейна реплику лунной поверхности, используя песок, имитирующий лунный грунт, а также настоящие и искусственные камни и валуны.