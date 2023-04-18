NASA «воспроизвела» лунные условия в гигантском бассейне

NASA «воспроизвела» лунные условия в гигантском бассейнеИ это только начало
В подводной лаборатории Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) в Хьюстоне, принадлежащей NASA, готовятся к тренировкам астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках программы Artemis.
Более 30 лет астронавты тренировались в этом гигантском бассейне, имитирующем невесомость. Теперь дно бассейна модернизируется, чтобы воссоздать условия лунной поверхности.
Компания V2X, работающая над трансформацией лаборатории, создаёт на дне бассейна реплику лунной поверхности, используя песок, имитирующий лунный грунт, а также настоящие и искусственные камни и валуны.
Основная задача проекта – достичь идеальной имитации одной шестой земной гравитации. В дополнение к этому, бассейн будет использоваться для подготовки астронавтов к будущей орбитальной станции Lunar Gateway.
Ожидается, что подводная лаборатория NBL станет местом подготовки астронавтов к следующим поколениям космических миссий, включая освоение Луны и дальнейшее развитие космической инфраструктуры.