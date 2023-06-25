NASA воссоздаст Марс в виртуальной реальности из снимков от марсоходов

Сообщается, что исследователи столкнулись с трудностями определения расстояния на Красной планете на основе 2D-изображений, полученных с марсоходов. Чтобы преодолеть эту проблему, команда Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA разработала VR-технологию, позволяющую учёным исследовать марсианский ландшафт в трёхмерном пространстве.

Используя VR-гарнитуры и специальный софт, исследователи смогут максимально погрузиться в виртуальный мир Марса и анализировать сложные многомерные данные, полученные с ровера Curiosity.

Они обнаружили, что 3D-визуализация позволяет более чётко видеть взаимосвязи и закономерности в данных, что помогает в более эффективном исследовании планеты.

Отметим, что открытия, сделанные благодаря свежему подходу, помогут специалистам лучше понять Марс и его загадки, а также применить эти инновации для улучшения работы с данными в различных сферах деятельности.