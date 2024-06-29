NASA восстановило работу геологического инструмента на марсоходе Perseverance

SHERLOC не работал с января 2024 года из-за того, что на аппарате заклинила крышка, защищающая от пыли спектрометр и одну из камер. SHERLOC — комплекс оборудования для изучения поверхности Марса. В состав комплекса входят две камеры, несколько калибровочных мишеней и рамановский спектрометр с ультрафиолетовым лазером. SHERLOC проводит химический и минеральный анализ геологических объектов на поверхности Красной планеты с высокой чувствительностью, включая поиск органических молекул и биосигнатур.

Чтобы расклинить крышку приборов, специалисты NASA прогрели мотор, за счёт которого крышка двигается, потрясли роботизированным манипулятором, в головной части которого установлены основные составляющие SHERLOC, а затем использовали дрель, чтобы создать вибрации. После этих манипуляций крышка открылась. А уже 17 июня 2024 года учёные завершили фокусировку и калибровку камер и спектрометра. На данный момент Perseverance в штатном режиме отправляет на Землю научные данные.