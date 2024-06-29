Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 00:00
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NASA восстановило работу геологического инструмента на марсоходе Perseverance

После полугода простоя
Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA восстановили работу специализированного геологического инструмента SHERLOC, установленного на марсоходе Perseverance.
NASA восстановило работу геологического инструмента на марсоходе Perseverance

© NASA / JPL-Caltech / N+1

SHERLOC не работал с января 2024 года из-за того, что на аппарате заклинила крышка, защищающая от пыли спектрометр и одну из камер. SHERLOC — комплекс оборудования для изучения поверхности Марса. В состав комплекса входят две камеры, несколько калибровочных мишеней и рамановский спектрометр с ультрафиолетовым лазером. SHERLOC проводит химический и минеральный анализ геологических объектов на поверхности Красной планеты с высокой чувствительностью, включая поиск органических молекул и биосигнатур.

Чтобы расклинить крышку приборов, специалисты NASA прогрели мотор, за счёт которого крышка двигается, потрясли роботизированным манипулятором, в головной части которого установлены основные составляющие SHERLOC, а затем использовали дрель, чтобы создать вибрации. После этих манипуляций крышка открылась. А уже 17 июня 2024 года учёные завершили фокусировку и калибровку камер и спектрометра. На данный момент Perseverance в штатном режиме отправляет на Землю научные данные.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
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