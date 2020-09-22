NASA возобновит лунную программу в 2021 году

В рамках первого этапа планируется совершить беспилотный полет корабля Orion, который будет установлен на ракету Space Launch System, пишет РБК. Ожидается, что космический аппарат совершит один облет вокруг Луны и вернется обратно на Землю.

Следующий этап, получивший название Artemis 2, запланирован на 2023 год. В рамках его проведения, космический корабль полетит к Луне уже вместе с экипажем на борту. В случае, если данный этап пройдет успешно, на следующем планируется полноценная высадка астронавтов на Луну — это событие ожидается в 2024 году.

Напомним, что в сентябре 2019 года корпорация Lockheed Martin выиграла контракт, в рамках которого компания займется строительством космических кораблей Orion для NASA. Именно их будут использовать для запусков к Луне в рамках программы Artemis.