NASA выберет только одного разработчика будущего лунохода для миссии Artemis

В апреле 2024 года было объявлено о заключении контрактов с тремя компаниями для разработки технико-экономического обоснования на лунный ровер для миссий Artemis. Контракты позволят компаниям улучшить свои проекты луноходов, которые будут использоваться в миссиях Artemis и могут быть управляемыми с Земли. После этого агентство выберет одну компанию, которая построит и продемонстрирует свой ровер непосредственно на Луне.

Выбранная компания сможет предлагать марсоход и другим клиентам, когда машина не будет использоваться NASA. Этот подход отличается от других контрактов, в рамках которых агентство должно было покупать услуги у двух поставщиков для обеспечения доступности ключевых возможностей освоения Луны, хотя в агентстве и признались, что этот проект — по предоставлению ключевых элементов исследования Луны в виде услуг — потерпел неудачу.

Это произошло потому, что ограниченный бюджет не позволил NASA выбрать вторую компанию для участия в конкурсе. Агентство поддерживает конкуренцию, но в данном случае останется только один поставщик.