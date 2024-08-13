NASA выбрала Blue Origin для первой миссии по высадке на Луну

SCALPSS уже была отправлена на Луну в феврале 2024 года на первом посадочном модуле Intuitive Machines, но собрала ограниченные данные. Вторая версия камеры отправится на лунный посадочный модуль Firefly Aerospace, но NASA потребовало, чтобы камера была установлена на модуле с двигателями, способными обеспечить не менее 8,000 фунтов-сил (примерно 3629 килограмм-сила).

Blue Origin, используя двигатель BE-7, который может развивать до 10,000 фунтов-сил, соответствует требованиям NASA. Миссия Blue Origin, названная Pathfinder, будет запущена на ракете New Glenn, где модуль пройдет серию тестов в низкой околоземной орбите перед высадкой на лунную поверхность.

Эта миссия, стоимостью 6.1 миллиона долларов, должна обеспечить данные для будущих миссий Artemis и помочь в разработке безопасного доступа к Луне.