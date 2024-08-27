Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 07:20
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NASA выбрала победителя в конкурсе на «лучшую еду для космонавтов» — выигрыш составит почти 70 млн рублей

Второе и третье место тоже не остались обиженными
NASA объявила победителя своего конкурса на лучшую еду для космонавтов. Приз в размере почти 70 млн рублей ($750 тыс) достался Interstellar Lab.
NASA выбрала победителя в конкурсе на «лучшую еду для космонавтов» — выигрыш составит почти 70 млн рублей
© SPACE & DEFENSE

Эта компания, состоящая из участников из Франции, Техаса и Флориды, разработала инновационную систему питания, включающую автономные фитотроны и теплицы с контролируемым микроклиматом.

В этой системе выращиваются свежие овощи, микрозелень и даже насекомые, которые служат источником необходимых микронутриентов.

Два других финалиста получили по $250 тыс долларов за свои разработки. Команда Nolux из Калифорнии создала систему искусственного фотосинтеза для производства растительных и грибных продуктов без участия биологического фотосинтеза, а SATED из Колорадо представила огнеупорные продукты с долгим сроком хранения.

NASA отмечает, что эти технологии не только помогут обеспечить долгосрочные миссии, такие как будущие миссии Artemis и полеты на Марс, но и могут быть полезны на Земле, в том числе в районах с высоким риском природных катастроф и нехваткой продовольствия.

Источник:SPACE & DEFENSE
Автор:Булат Кармак
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