NASA выключит один из своих ключевых телескопов

Причиной сокращения финансирования стало ухудшение состояния космического аппарата, требующего дополнительных затрат на поддержание его работоспособности. Это означает, что операции телескопа будут временно приостановлены, пока NASA не определит возможность продолжения работы в будущем.

Хотя с течением времени все космические аппараты подвержены износу, Chandra столкнулся с проблемой управления температурой, что увеличило сложность его эксплуатации. В настоящее время проводится обзор процедур, необходимых для окончательной остановки операций телескопа.