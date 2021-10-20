NASA выложила в открытый доступ звуки Марса, записанные марсоходом Perseverance

Так, например, на этот раз космическое агентство NASA опубликовало записи звуков с поверхности Марса. Найти их можно на официальном сайте ведомства. Стоит отметить, что это одни из лучших аудиоматериалов подобного толка, созданных на сегодняшний день.

Их создание стало возможным благодаря внедрению в марсоход сразу двух высокочувствительных микрофона. Специалисты NASA записывали различные звуки на протяжении почти года — с ноября 2020-го. Общая продолжительность собранных материалов — более 5 часов.

На записи можно услышать разное. В том числе и взаимодействие лазера ровера с инопланетным грунтом.