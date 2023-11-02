NASA вынудили извиниться за написанную в соцсетях правду

В своем сообщении агентство напомнило, что путешествие к Юпитеру — это мечта, которая вряд ли станет реальностью для обычного человека из-за огромных затрат и технических ограничений.

В итоге это заявление вызвало волну недовольства среди Twitter-пользователей, которые не ожидали такой откровенности от космического агентства.

В ответ на критику, NASA быстро извинилось, заявив, что не хотело рушить мечты, а стремится вдохновлять людей на космические достижения. В агентстве подчеркнули, что их работа направлена на поддержку мечтателей.

Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, как определенный пласт людей делает из себя жертв, по сути, на ровном месте. И как они упиваются этим.