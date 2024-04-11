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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 14:20
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NASA выпустило стратегию устойчивости космической среды

Чтобы сохранить ее для будущих поколений
NASA представило первую часть своей интегрированной стратегии устойчивости космической среды, чтобы обеспечить сохранение космоса для будущих поколений. Агентство признало нарастающую активность в космосе и считает необходимым предпринять меры для его сохранения.
NASA выпустило стратегию устойчивости космической среды

© Ferra.ru

Стратегия направлена на интеграцию усилий по всему агентству и включает в себя назначение нового директора по космической устойчивости для координации деятельности. Она также подчеркивает роль NASA в глобальном лидерстве по этому вопросу и стремление к справедливому доступу к космосу.

Поддерживая появление коммерческих возможностей в космосе, NASA также признает растущие вызовы, такие как увеличение числа космических объектов и образование космического мусора. Понимание рисков и выгод этого роста является ключом к устойчивости космической среды.

Стратегия, разработанная под руководством межведомственного совета, сосредотачивается на измерении и оценке устойчивости космоса на орбите Земли, идентификации эффективных способов достижения целей устойчивости и стимулировании принятия устойчивых практик через развитие технологий и политики.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
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#NASA
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#технологии