NASA выпустило стратегию устойчивости космической среды

Стратегия направлена на интеграцию усилий по всему агентству и включает в себя назначение нового директора по космической устойчивости для координации деятельности. Она также подчеркивает роль NASA в глобальном лидерстве по этому вопросу и стремление к справедливому доступу к космосу.

Поддерживая появление коммерческих возможностей в космосе, NASA также признает растущие вызовы, такие как увеличение числа космических объектов и образование космического мусора. Понимание рисков и выгод этого роста является ключом к устойчивости космической среды.

Стратегия, разработанная под руководством межведомственного совета, сосредотачивается на измерении и оценке устойчивости космоса на орбите Земли, идентификации эффективных способов достижения целей устойчивости и стимулировании принятия устойчивых практик через развитие технологий и политики.