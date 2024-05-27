NASA вывела на орбиту первый спутник для изучения тепла Земли

Миссия PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) изучит, сколько тепла наша планета излучает в космос из самых холодных областей — Арктики и Антарктики. Собранные данные помогут точнее прогнозировать таяние льда, повышение уровня моря и изменения погоды.

Спутники PREFIRE проработают 10 месяцев, измеряя исходящее тепло Земли специальными приборами — тепловыми инфракрасными спектрометрами. Полученная информация позволит ученым усовершенствовать климатические модели и подготовиться к последствиям глобального потепления.

Миссия PREFIRE — совместный проект NASA и Университета Висконсин-Мэдисон. Она поможет нам лучше понять, как наша планета теряет тепло, и предсказать будущее Земли в условиях меняющегося климата.