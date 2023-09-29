NASA зафиксировало под Нью-Йорком «движение земли вверх и вниз» и объяснило причину

По информации, причина «движения» — проседание грунта под мегаполисом из-за мелиорации и строительства свалок. Ситуацию усугубляют и небоскрёбы, под которыми земля проседает со скоростью 1-2 мм в год.

Грунт под городом проседает потому, что земля стала рыхлая и сжимаемая. К тому же на это влияет и таяние древних ледников. Все изменения кажутся незначительными, но фактически они могут увеличивать или снижать риски наводнения в Нью-Йорке.

На данный момент особенно проседают взлётно-посадочная полоса в аэропорту Ла-Гуардия и стадион Артура Эша.