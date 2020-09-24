NASA займется поиском воды на Луне в 2022 году

Главой проекта MoonRanger назначен директор Центра полевой робототехники Университета Карнеги-Меллон Уильям Уиттакер, , пишет издание Phys.org. Стоит отметить, что данная лунная исследовательская миссия — третья на его счету, причем только за последние несколько месяцев.

Ожидается, что разрабатываемый для исследовательской миссии луноход будет размером с чемодан, а его вес составит около 11 кг. Несмотря на все это, планируется, что аппарат будет очень быстрым и сможет функционировать без команд из Центра управления полетами. Это, в свою очередь, позволит луноходу быстрее составлять необходимые карты местности.