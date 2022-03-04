NASA займётся поиском жизни на спутнике Юпитера

Сообщается, что этап разработки космического аппарата и производство его отдельных частей занял у инженеров несколько последних лет. И лишь в 2022 году все компоненты зонда начали свозиться в Лабораторию реактивного движения (JPL) — там и стартовал процесс сборки.

На данный момент учёные ожидают, что старт миссии состоится в октябре 2024 года. При этом своей цели зонд достигнет уже в 2030-м.