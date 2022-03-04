NASA займётся поиском жизни на спутнике Юпитера

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NASA займётся поиском жизни на спутнике ЮпитераСборка аппарата уже стартовала
В сети появилась информация о том, что специалисты NASA начали сборку зонда Europe Clipper. С его помощью она хотят искать жизнь на одном из спутников Юпитера — Европе.
Сообщается, что этап разработки космического аппарата и производство его отдельных частей занял у инженеров несколько последних лет. И лишь в 2022 году все компоненты зонда начали свозиться в Лабораторию реактивного движения (JPL) — там и стартовал процесс сборки.
На данный момент учёные ожидают, что старт миссии состоится в октябре 2024 года. При этом своей цели зонд достигнет уже в 2030-м.
Если всё пройдёт успешно, то аппарат займётся сбором информации об атмосфере на Европе. Также устройство будет изучать толщину льда на поверхности спутника, а также химический состав тёплого океана, находящегося подо льдом.
Источник: SciTechDaily