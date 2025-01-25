NASA заказало исследования логистики для длительного присутствия человека на Луне

Эти контракты общей стоимостью $24 млн «сфокусированы на разработке логистических носителей и обработки грузов, мобильности наземных грузов и управлении мусором». Среди выбранных компаний находятся Blue Origin, Intuitive Machines, Leidos, Lockheed Martin, MDA Space, Moonprint, Pratt Miller Defense, Sierra Space и Special Aerospace Services.

В NASA считают, что эти контракты являются важным шагом в развитии возможностей для лунной миссии Artemis и удовлетворении потребностей астронавтов при исследовании Луны. Контракты были заключены с использованием программы Next Space Technologies for Exploration Partnerships-2 (NextSTEP-2), охватывающей широкий спектр работ, включая посадочные модули Human Landing System для Artemis и поддержку коммерческих космических станций.

Несмотря на неопределённость вокруг продолжения кампании Artemis, в том числе из-за туманных перспектив финансирования, агентство «продолжает сотрудничать с компаниями для подготовки к долгосрочному исследованию Луны».