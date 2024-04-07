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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 08:15
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NASA заказало разработку багги для перемещения по Луне

Работать над проектом будут три американские компании
NASA заказало разработку багги для расширения возможностей изучения Луны. Сейчас исследования ограничены локальной высадкой космических аппаратов, что затрудняет перемещение по спутнику Земли и не даёт детализированных представлений.
NASA заказало разработку багги для перемещения по Луне

© NASA TV

Для заполнения этих пробелов NASA обратилось к трём космическим компаниям для создания прототипа лунного электрического багги-внедорожника, на котором астронавты смогли бы перемещаться не менее 8 часов на одном заряде и развивать скорость до 9,3 миль в час — порядка 15 км/ч.

Разработка необходима для изучения южной полярной области Луны. Причём у этих электромобилей должна быть интересная особенность: багги должны становиться автономными роботами-исследователями и передвигаться по Луне самостоятельно, как это сделано на Марсе. Машина должна будет перемещаться в заданную точку для встречи с прибывающими аппаратами или людьми, которые тут же будут получать транспорт.

К реализации проекта привлечены три известные в США космические компании: Intuitive Machines из Хьюстона, которая в феврале успешно посадила роботизированный космический корабль на Луну, Lunar Outpost из Голден, штат Колорадо и Venturi Astrolab из Хоторна, штат Калифорния. Однако только один из этих подрядчиков действительно построит для агентства аппарат и отправит его на Луну.

NASA будет работать с этими компаниями в течение года, чтобы доработать их проекты. Затем агентство выберет одну из них для демонстрационного этапа.

«Там, куда он отправится, нет дорог. Его мобильность в корне изменит наше представление о Луне», — заявил на пресс-конференции Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник НАСА по исследованиям, рассказывая о лунных багги.