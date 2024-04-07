NASA заказало разработку багги для перемещения по Луне

Для заполнения этих пробелов NASA обратилось к трём космическим компаниям для создания прототипа лунного электрического багги-внедорожника, на котором астронавты смогли бы перемещаться не менее 8 часов на одном заряде и развивать скорость до 9,3 миль в час — порядка 15 км/ч.

Разработка необходима для изучения южной полярной области Луны. Причём у этих электромобилей должна быть интересная особенность: багги должны становиться автономными роботами-исследователями и передвигаться по Луне самостоятельно, как это сделано на Марсе. Машина должна будет перемещаться в заданную точку для встречи с прибывающими аппаратами или людьми, которые тут же будут получать транспорт.

К реализации проекта привлечены три известные в США космические компании: Intuitive Machines из Хьюстона, которая в феврале успешно посадила роботизированный космический корабль на Луну, Lunar Outpost из Голден, штат Колорадо и Venturi Astrolab из Хоторна, штат Калифорния. Однако только один из этих подрядчиков действительно построит для агентства аппарат и отправит его на Луну.

NASA будет работать с этими компаниями в течение года, чтобы доработать их проекты. Затем агентство выберет одну из них для демонстрационного этапа.

«Там, куда он отправится, нет дорог. Его мобильность в корне изменит наше представление о Луне», — заявил на пресс-конференции Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник НАСА по исследованиям, рассказывая о лунных багги.