Наука и технологии
Опубликовано 10 октября 2024, 20:15
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NASA заказало у Rocket Lab более дешёвую миссию по доставке образцов с Марса

Эта компания уже восьмой подрядчик
NASA заключило контракт с частной американской компанией Rocket Lab на разработку более дешёвого способа доставки образцов с Марса на Землю.
NASA заказало у Rocket Lab более дешёвую миссию по доставке образцов с Марса

© NASA

Агентству необходима альтернатива сложной и дорогой программе Mars Sample Return (MSR). Для этого Rocket Lab в рамках контракта должна изучить все возможные варианты доставки образцов с Марса и предложить заказчику оптимальный.

Бюджет, выделенный Rocket Lab на исследования и работы, составляет $625 000. Rocket Lab — восьмой по счёту подрядчик, которому NASA предложило изучить возможность работы над альтернативой MSR.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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