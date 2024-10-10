NASA заказало у Rocket Lab более дешёвую миссию по доставке образцов с Марса

Опубликовано 10 октября 2024, 20:151 мин.
NASA заказало у Rocket Lab более дешёвую миссию по доставке образцов с МарсаЭта компания уже восьмой подрядчик
NASA заключило контракт с частной американской компанией Rocket Lab на разработку более дешёвого способа доставки образцов с Марса на Землю.
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Агентству необходима альтернатива сложной и дорогой программе Mars Sample Return (MSR). Для этого Rocket Lab в рамках контракта должна изучить все возможные варианты доставки образцов с Марса и предложить заказчику оптимальный.
Бюджет, выделенный Rocket Lab на исследования и работы, составляет $625 000. Rocket Lab — восьмой по счёту подрядчик, которому NASA предложило изучить возможность работы над альтернативой MSR.