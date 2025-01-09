NASA заочно признало поражение и неспособность привезти пробы с Марса раньше Китая

Программа MSR, запущенная около 15 лет назад, изначально оценивалась в $3 млрд, но её стоимость уже превысила $8–11 млрд, а реализация столкнулась с множеством технических сложностей.

Теперь NASA планирует пересмотреть проект к 2026 году, перенеся запуск миссии на 2031 год или позже. Тем временем Китай, по свежим данным, запланировал отправку своей миссии в 2028 году, что может позволить вернуть марсианские образцы уже в 2031 году.

NASA подчёркивает, что миссия США более амбициозна, чем китайская «хватай и уходи».

Планируется вернуть около 30 проб, собранных марсоходом Perseverance, используя проверенные технологии вроде «воздушного крана» и радиоизотопных источников питания. Однако значительное отставание от Китая ставит под угрозу лидерство США в космической гонке.