Наука и технологии
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NASA записало звуки космоса во время полета на Марс
Звучит знакомо, но жутковато
Как стало известно, NASA провела “сеанс” записи звуков космоса во время полета миссии марсохода Perseverance на Марс. Стоит отметить, что именно этот аппарат стал первым, который получил полноценный микрофон для записи окружающих звуков.
Сам процесс записи происходил во время полета космического аппарата на Марс. По итогу специалисты NASA заполучили 60-секундный аудиофайл с звуком, напоминающим звук проводных наушников, трущихся об одежду. По словам ученых, нечто подобное и происходило в момент записи “звуков космоса” — марсоход улавливал звуковые волны, которые проходили через его собственный корпус.
Напомним, что Perseverance должен совершить посадку на поверхность красной планеты уже в ближайшее время — 18 февраля 2021 года. Ожидается, что марсоход в первую очередь займется поиском жизни на Марсе, а также попытается изучить историю планеты за последние миллиарды лет.