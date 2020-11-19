NASA записало звуки космоса во время полета на Марс

Сам процесс записи происходил во время полета космического аппарата на Марс. По итогу специалисты NASA заполучили 60-секундный аудиофайл с звуком, напоминающим звук проводных наушников, трущихся об одежду. По словам ученых, нечто подобное и происходило в момент записи “звуков космоса” — марсоход улавливал звуковые волны, которые проходили через его собственный корпус.

Напомним, что Perseverance должен совершить посадку на поверхность красной планеты уже в ближайшее время — 18 февраля 2021 года. Ожидается, что марсоход в первую очередь займется поиском жизни на Марсе, а также попытается изучить историю планеты за последние миллиарды лет.