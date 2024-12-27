NASA заподозрили в съёмках шоу с «застрявшими» на МКС астронавтами со Starliner

После того, как на днях Уилмор и Уильямс снялись в колпаках Санты, сторонники «теорий заговора» решили, что NASA на самом деле снимает астронавтов на Земле, а не в космосе. Многие сторонники различных теорий недоумевают, откуда у астронавтов на орбите вдруг появились шапки Санта Клауса. «Они взяли с собой шапки Санты перед запуском? Или они связали их, пока они были там?», — недоумевает один из сомневающихся.

К тому же в ноябре NASA обвинили в том, что у обоих специалистов наблюдается «Эффект Николаева» — разрушение психофизического здоровья человека от обездвиженности в условиях невесомости. Проявляется это также уменьшением объёма перекачиваемой сердцем крови.

В ноябре NASA отбилось от обвинений, но теперь, после увиденных на МКС колпаков Санта Клауса «заговорщики» уверены в том, что астронавтов уже вернули на Землю, но продолжают представлять их в космосе ради подогрева интереса к теме на фоне спада заинтересованности общества в орбитальных полётах и космотуризме. «Всё это просто шоу», — заявил ещё один комментатор.

NASA всерьёз отнеслось к обвинениям. Агентство объяснило, что отчитывалось по каждой грузовой миссии, которые отправлялись на МКС для доставки провианта, оборудования и расходников в течение пребывания Уилмора и Уильямс на станции. «Шапки Санта-Клауса, а также другие украшения, специальные подарки для членов экипажа МКС и рождественские блюда были частью 3-тонного груза, доставленного SpaceX в конце ноября», — объяснило NASA в колонке для газеты New York Post.