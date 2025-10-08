Однако аппарат превзошёл все ожидания, продолжив свои исследования Юпитера, его спутников Ганимеда, Европы и Ио, а также кольцевой системы планеты. NASA неоднократно продлевало миссию Juno, последний раз до 30 сентября 2025 года, однако неопределённость в будущем миссии обострилась из-за приостановки работы правительства США, когда был мизерный бюджет на комические исследования и разработки.

Сообщается, что «Юнона» выполнила близкие пролёты мимо Ганимеда, Европы и Ио и предоставила детальные данные о магнитных и гравитационных полях Юпитера. Эти результаты критически важны для будущих миссий, включая Europa Clipper, которая планируется к прибытию на Юпитер в 2030 году. Преждевременное прекращение миссии приведёт к значительным пробелам в сборе данных о Юпитере и его окрестностях.

Представители NASA официально подтвердили продление миссии до 2025 года, но экспертное сообщество сомневается в том, что аппарат функционирует, так как текущий статус миссии остаётся неопределённым из-за приостановки федерального финансирования. В соответствии с правилами закрытия проектов, разрешено продолжать только «исключенные виды деятельности», и миссия Juno не подпадает под эту категорию. Кроме того, миссия не была включена в бюджет на 2026 финансовый год, что делает судьбу зависимой от возобновления финансирования.

В целом связанные с NASA эксперты считают, что миссия уже отключена, при этом агентство попросту скрывает правду, поскольку представители NASA неоднократно ставили на вид Конгрессу о недопустимости урезания финансирования агентства. Но если они признают, что смирились со свёртыванием юпитерианской миссии, то официально признают свою капитуляцию.