NASA запустила спутник для отслеживания выбросов парниковых газов

Tanager-1 будет использовать спектрометр для измерения выбросов метана и углекислого газа с точностью до отдельных объектов и установок. Спутник будет сканировать около 130 тысяч квадратных километров поверхности Земли каждый день. Данные о выбросах будут доступны на портале Carbon Mapper.

Метан и углекислый газ играют ключевую роль в изменении климата, и новые технологии помогут более эффективно отслеживать их источники. Проект Carbon Mapper объединяет усилия государственных и частных организаций для борьбы с изменением климата.