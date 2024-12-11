NASA запустила воздушные шары для исследований над Антарктидой

Опубликовано 11 декабря 2024, 19:311 мин.
NASA запустила воздушные шары для исследований над АнтарктидойНаучные миссии помогут изучить космос и климат Земли
NASA вновь начала свою ежегодную кампанию запусков научных воздушных шаров в Антарктиде. Экспедиция стартует в декабре с ледника Росса неподалёку от станции Мак-Мердо. Планируется два полёта, которые доставят девять научных миссий на высоту близкую к космосу.
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Эти миссии включают исследования в области астрофизики, биологии, солнечной гелиосферы и верхних слоев атмосферы. Среди ключевых экспериментов — проект GAPS Колумбийского университета, который нацелен на поиск антиматерии, возникающей в результате взаимодействий темной материи. Также будут протестированы технологии для длительных полетов воздушных шаров.
Дополнительные эксперименты исследуют выживание микроорганизмов в условиях, напоминающих Марс, собирают данные о климате и проверяют работу новых сенсоров. Одной из особенностей кампании станут студенческие проекты, включающие автономные дроны, которые будут сброшены с высоты 37 км для точного приземления.