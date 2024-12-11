NASA запустила воздушные шары для исследований над Антарктидой

Эти миссии включают исследования в области астрофизики, биологии, солнечной гелиосферы и верхних слоев атмосферы. Среди ключевых экспериментов — проект GAPS Колумбийского университета, который нацелен на поиск антиматерии, возникающей в результате взаимодействий темной материи. Также будут протестированы технологии для длительных полетов воздушных шаров.

Дополнительные эксперименты исследуют выживание микроорганизмов в условиях, напоминающих Марс, собирают данные о климате и проверяют работу новых сенсоров. Одной из особенностей кампании станут студенческие проекты, включающие автономные дроны, которые будут сброшены с высоты 37 км для точного приземления.