NASA запустило на Марс пилотируемый посадочный модуль, но виртуально

Посадочному модулю придётся пройти через марсианскую атмосферу, поэтому на Земле протестировать такую миссию невозможно. В силу этих факторов специалисты NASA ведут работу по моделированию марсианской миссии с астронавтами на борту с помощью суперкомпьютера Summit, который расположен в OLCF — пользовательском центре Управления по науке Министерства энергетики США, находящемся в Национальной лаборатории Ок-Ридж.

Для моделирования миссии используется специальное ПО UN3D, позволяющее проводить вычислительную гидродинамику, или CFD, для моделирования марсианского шасси.

Несмотря на имеющийся опыт роботизированных миссий и косвенный опыт пребывания на Красной планете, на Земле необходимы новые технологии для полёта через марсианскую атмосферу. Но эти технологии и системы не могут быть всесторонне протестированы на Земле заранее, и это одна из важнейших задач, которые предстоит решить.

«По своей природе у нас нет данных для проверки. Мы можем проводить ценные, но ограниченные испытания в наземных установках, таких как аэродинамическая труба или баллистический полигон, но такие подходы не могут полностью передать физику, с которой придётся столкнуться на Марсе. Мы не можем проводить лётные испытания в реальных марсианских условиях — всё или ничего, когда мы туда прибудем. Вот почему суперкомпьютеры так важны», — рассказал Эрик Нильсен, старший научный сотрудник Исследовательского центра Лэнгли NASA и главный исследователь работы OLCF.