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Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 16:16
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NASA запустило на Марс пилотируемый посадочный модуль, но виртуально

Протестировать на Земле такую миссию невозможно
NASA раскрыло некоторые детали своей работы над потенциальной пилотируемой миссией на Марс, которая ведётся с 2019 года. Представители агентства рассказали, что высадка людей на Красную планету не будет похожа ни на одну из уже отправленных роботизированных миссий.

Посадочному модулю придётся пройти через марсианскую атмосферу, поэтому на Земле протестировать такую миссию невозможно. В силу этих факторов специалисты NASA ведут работу по моделированию марсианской миссии с астронавтами на борту с помощью суперкомпьютера Summit, который расположен в OLCF — пользовательском центре Управления по науке Министерства энергетики США, находящемся в Национальной лаборатории Ок-Ридж.

Для моделирования миссии используется специальное ПО UN3D, позволяющее проводить вычислительную гидродинамику, или CFD, для моделирования марсианского шасси.

Несмотря на имеющийся опыт роботизированных миссий и косвенный опыт пребывания на Красной планете, на Земле необходимы новые технологии для полёта через марсианскую атмосферу. Но эти технологии и системы не могут быть всесторонне протестированы на Земле заранее, и это одна из важнейших задач, которые предстоит решить.

«По своей природе у нас нет данных для проверки. Мы можем проводить ценные, но ограниченные испытания в наземных установках, таких как аэродинамическая труба или баллистический полигон, но такие подходы не могут полностью передать физику, с которой придётся столкнуться на Марсе. Мы не можем проводить лётные испытания в реальных марсианских условиях — всё или ничего, когда мы туда прибудем. Вот почему суперкомпьютеры так важны», — рассказал Эрик Нильсен, старший научный сотрудник Исследовательского центра Лэнгли NASA и главный исследователь работы OLCF.

Источник:Oak Ridge National Laboratory
Автор:Андрей Кадуков
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