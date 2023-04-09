NASA запустило на орбиту Земли специальный монитор качества воздуха

NASA сообщило, что запуск произошёл без инцидентов и спутник начнёт действовать в конце мая или начале июня. Спутник компании Intelsat называется Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution instrument (TEMPO) и предназначен для мониторинга и сбора данных о наличии в атмосфере составляющих смога: диоксида азота, формальдегида и приземного озона.

Как отмечают учёные, TEMPO будет находиться на геостационарной орбите прямо над экватором и измерять качество воздуха над Северной Америкой каждый час. Кроме того, спутник будет измерять регионы, отстоящие друг от друга всего на несколько километров. Это значительное улучшение по сравнению с существующими технологиями, так как в настоящее время измерения проводятся на территории в 100 квадратных миль.

TEMPO сможет проводить точные измерения от микрорайона к микрорайону, давая полное представление о загрязнении как на макро-, так и на микроуровне. Это также даст уникальные возможности для получения новых видов данных: изменение уровня загрязнения в часы пик, влияние молний на озоновый слой, перемещение загрязнения, связанного с лесными пожарами, долгосрочное воздействие удобрений на атмосферу и другой информации.

«Разделение космических аппаратов подтверждено! Спутник Intelsat, на котором размещена наша миссия, летит свободно от ракеты Falcon 9 SpaceX и на пути к геостационарной орбите», — сообщило NASA в Twitter.