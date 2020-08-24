NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода на Марс

Новый марсоход, по заявлениям разработчиков, весит около 1 тонны. При этом в основу проекта Perseverance лег уже существующий и отлично зарекомендовавший себя ровер Curiosity. Запуск новинки состоялся еще 30 июля с мыса Канаверал в штате Флорида, а ее посадка запланирована на 18 февраля 2021 года в марсианском ударном кратере Езеро.

В связи с тем, что тема космоса с каждым годом обретает все большую популярность, а современные технологии позволяют показывать всем желающим в разы больше, чем это было возможно ранее, специалисты NASA запустили новый сервис. В нем каждый желающий может наблюдать визуализацию полета нового марсохода на Красную планету.

”Eyes on the Solar System ​визуализирует те же данные о траектории, которые команда использует для построения курса Perseverance к Марсу. Если вы хотите следовать вместе с нами в этом путешествии, то теперь такая возможность есть”, - заявил один из членов миссии Mars 2020 и сотрудник Лаборатории реактивного движения Фернандо Абиллейра.