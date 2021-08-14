NASA запустит дрон для изучения Титана

Как отмечает источник, ещё в 2019 году NASA заявляло о разработке межпланетного дрона для отправки на Титан. И вот сейчас объявлено о завершении ряда работ, что позволяет сказать о частичной завершённости проекта и подготовке к отправке в 2026 году. Отмечается, что беспилотник прибудет к Титану в 2034 году.

Определены и основные научные цели этой экспедиции. Дрон должен будет определить состав и свойства атмосферы планеты: содержание водорода и метана, давление, температуру, скорость и направление ветра. А также поверхностного слоя: дюны, территории, прилегающие к ударным кратерам, и области русел рек.

Отмечается, что эти данные дадут учёным понимание, может ли Титан быть обитаемым.