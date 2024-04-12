NASA запустит космический корабль с солнечным парусом

Солнечные паруса — одна из технологий, которые почти обаятельны своим основным принципом. В отличие от метафор и аналогий, солнечные паруса не нуждаются в них. Они не просто похожи на суда на земле — они работают на том же принципе.

Одно из больших различий заключается в том, что суда на солнечных парусах не имеют много ускорения из-за давления солнечного ветра. Однако солнечный парус не требует топлива и может ускоряться бесконечно. Проблема заключается в создании достаточно легкого космического аппарата с достаточно большим парусом для практического использования.

Новая гибкая полимерная и углеродная композитная балка связана с кубическим спутником (12U), построенным NanoAvionics. После запуска на ракете Electron компании Rocket Lab с комплекса запуска в Махия, Новая Зеландия, космический аппарат отправится на солнцесинхронную орбиту на высоте около 600 миль (~1 000 км), и парус развернется примерно через 25 минут, покрыв площадь 860 кв. футов (80 кв. м) с раскрытием балки с размера руки до 23 футов (7 м). После развертывания паруса он скорректирует орбиту аппарата, углами относительно солнечного ветра.

Если демонстрационная миссия увенчается успехом, это может привести к более амбициозным проектам, включая паруса площадью до 21 500 кв. футов (2 000 кв. м) или половину размера футбольного поля.